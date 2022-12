Ooievaar André was op sterven na dood, maar zocht hulp en werd gered: ‘Normaal mijden ze mensen’

Ooievaar André was op sterven na dood. ,,Als deze vogel zelf geen hulp had gezocht, had ze nog een nacht in de vrieskou niet overleefd’’, zegt Piet van Andel van de Ooievaarsopvang in Herwijnen.

De ooievaar lijkt het te gaan redden, ondanks alle ontberingen die de vogel heeft doorstaan. Dankzij de zorgen van Van Andel, alerte buurtbewoners en de eigen slimheid van André. ,,Gewoonlijk mijden ooievaars mensen. Maar deze is juist naar een woning toegekomen toen ze voelde dat het niet goed met haar ging’’, vertelt Van Andel.

André is vermoedelijk een vrouwtje. Zijn kleindochter - die met hem het dier ging ophalen - bedacht de naam voordat Van Andel de vogel goed had kunnen bekijken. Hij geeft de vogels die bij in de opvang belanden doorgaans geen namen. Maar het verzoek van zijn kleindochter om dit exemplaar André te noemen, kon hij niet weigeren. De vogel werd aangetroffen in het dorp Herwijnen, waar ook de ooievaarsopvang is gevestigd.

,,Doordat ze in die tuin tegen een boom is gaan liggen, zagen de bewoners haar. Die hebben mij vervolgens gebeld. Als ze dat niet hadden gedaan, had André de vorstnacht niet meer overleefd’’, zegt Van Andel die het dier meenam. ,,Ze was op sterven na dood.’’

Eet weer behoorlijk

Eenmaal in de opvang, lekker warm en droog, knapte André al aardig op. ,,Ze eet inmiddels weer behoorlijk, waardoor het ook duidelijk is dat het weer beter met haar gaat. De komende tijd moet ze aansterken.’’

Wanneer André is opgeknapt, laat Van Andel haar weer vrij in Herwijnen, in de omgeving waar ze is gevonden. ,,Eerst maar eens kijken wat het weer doet. Het belangrijkste is dat die ooievaar op eigen kracht weer voedsel kan vinden. Dat is de voorbije weken duidelijk niet gelukt.’’

