Oog in oog met engeltjes in het archeologisch depot van Gorinchem

column Waar blijven de ‘trapveld­jes’ voor dansers, muzikanten en filmmakers?

9:02 Van harte gefeliciteerd Redouan Ait Chitt met de hoogste beloning die je in de Nederlandse danswereld kunt krijgen: de Zwaan. Als oud- schouwburgdirecteur kan ik bevestigen dat hier sprake is van een ongekende prestatie. Het is de Oscar van de dans. Hallo! Willen Gorcumers en in het bijzonder de Gorcumse politiek zich hiervan bewust zijn?