Oog in oog met een rode geus of een konikpaard? Ga op zomerstruintocht in het Munnikenland

Dakloze zeearenden zwerven rond bij Slot Loevestein nadat storm Eunice hun boom omverblies

Wie oplet, kan in de omgeving van Slot Loevestein en in het nabijgelegen Munnikenland twee zeearenden naar voedsel zien zoeken. Het paar is momenteel dakloos omdat storm Eunice in februari niet alleen hun nest vernielde, maar de complete boom omblies. ,,Van broeden gaat het dit jaar niet komen.’’

11 april