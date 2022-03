Ontmoetingsavonden voor jonge LHBTI’ers in de regio: ‘Ouders zijn ook welkom’

COC Gorinchem heeft een jaar na oprichting grote plannen: ‘We merken dat we hier écht nodig zijn’

Van praatgroepen voor homoseksuele gelovigen tot meer roze feestjes in de stad: het COC heeft grote plannen voor Gorinchem. Dat zegt coördinator Maarten Venhovens in de week dat het regenboogbankje en regenboogpad in de stad werden onthuld. ,,We moeten het hier heel voorzichtig aanpakken.’’

18 juli