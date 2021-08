Onderzoekers waarschuwen: ‘Zet geen honderden bijenkasten in de Biesbosch, de wilde bij overleeft dat niet’

Duo dat inbrak bij jarige gehandicap­te man en zijn vrouw veroor­deeld tot vijf en zes maanden cel

28 juli Het duo dat in april inbrak bij een jarige gehandicapte man en zijn vrouw in Noordeloos, is woensdag door de rechtbank veroordeeld tot celstraffen van vijf en zes maanden. Het Openbaar Ministerie had acht maanden cel geëist.