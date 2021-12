Onderzoekers komen met nieuw onderzoek over Woerkumse oorlogsburgemeester

De onderzoekers die eerder publicaties uitbrachten over het verleden van oorlogsburgemeester Jacob van der Lely uit Woudrichem, komen volgend jaar opnieuw met een onderzoek. Daarin wordt niet alleen hij opnieuw onder een vergrootglas gelegd, maar tonen de onderzoekers ook aan dat andere burgemeesters in oorlogstijd wél juist handelden.

Bert van Straten en Raoul Nijst reageren hiermee op de verklaring van de gemeente Altena, waarin staat dat ze het niet passend vindt om de oud-burgemeester te bestempelen als fout in de oorlog. Van der Lely heeft, net als de vele honderden andere burgemeesters in bezettingstijd, weliswaar zonder weigering orders van hogerhand uitgevoerd, maar het was niet altijd mogelijk om moeilijke keuzes uit de weg te gaan en schone handen te houden, vindt de gemeente.

Streekarchief Langstraat Heusden Altena, dat op verzoek van de gemeente ook onderzoek deed, kwam in september tot dezelfde conclusie: de oud-burgemeester heeft duidelijk meegewerkt aan de maatregelen van de Duitse bezetter, maar het is lastig vast te stellen of hij daartegen weerstand bood.

Gedwongen ontslag

Volgens Van Straten had Van der Lely wel degelijk een andere keuze. ,,Er zijn tal van burgemeesters geweest die orders hebben geweigerd en dat hebben moeten bekopen met gedwongen ontslag. In onze volgende publicatie zullen we daar nader op ingaan”, zegt Van Straten, die meent dat Joodse inwoners meer van Van der Lely hadden kunnen verwachten.

Dat de burgemeester van Altena niet zélf excuses maakte, maar zich heeft aangesloten bij excuses die premier Rutte eerder maakte over oorlogsburgemeesters in Nederland, noemt Van Straten ‘de gemakkelijkste weg’. Wel vindt hij het een goed idee dat Altena een fysieke plek wil inrichten waar verhalen over de razzia’s in Veen, de Merwedegijzelaars, de liniecrossers en de beschietingen in de frontlinie tijdens de winter van 1944, blijvend worden verteld.

