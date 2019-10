Ondernemers Werkendam boos op gemeente: ‘Geen woningen, maar winkels aan De Burcht’

De 200 ondernemers, verenigd in een stichting, schrijven dat in een brief aan de gemeente Altena. Ze zien De Burcht als ‘een geweldige plek’ voor de MCD of Albert Heijn, maar de gemeente wil op dat al jaren braakliggende terrein zo’n 50 woningen bouwen.

Voorzitter George van den Heuvel van BIZ Centrum Werkendam vraagt in de brief dat plan ‘koste wat kost’ te herzien, omdat met meer winkels het centrum flink wordt versterkt. ,,Het centrum schreeuwt om bedrijvigheid, maar de gemeente faciliteert leegloop’’, aldus Van den Heuvel, onder meer doelend op de toestemming die het college van burgemeester en wethouders heeft gegeven voor de verhuizing van de Aldi. ,,Ook die winkel had perfect op De Burcht gepast.’’

Quote Inmiddels zijn we drie jaar verder en is er nog geen pijl op de weg getekend George van den Heuvel

Van den Heuvel uit ook forse kritiek op de gemeente over het ontbreken van sturing en co-financiering, de almaar uitblijvende bewegwijzering naar het centrum en het groenonderhoud. Van den Heuvel: ,,Inmiddels zijn we drie jaar verder en is er nog geen pijl op de weg getekend. Qua onderhoud is de Hoogstraat over het algemeen op acceptabel niveau, maar de omliggende straten zien er af en toe gewoon schandalig uit.’’

Daghoreca en schoenenwinkel

De ondernemersclub wil de brief tijdens een gemeenteraadsvergadering graag toelichten. Ook wil Van den Heuvel dan het plan bespreken dat samen met platform De Nieuwe Winkelstraat is gemaakt. Daarin staat onder meer hoe het centrum van Werkendam aantrekkelijker kan worden gemaakt. De ondernemers denken daarbij aan het aantrekken van daghoreca, schoenenwinkel, een parfumerie, B&B en het verplaatsen van een aantal zaken zonder centrumfunctie, zoals de sportschool en zorgvoorzieningen.

Verder willen ondernemers en winkeliers dat er een oplossing komt voor de parkeerproblemen in het centrum. Ook vinden ze dat Werkendam zich meer moet profileren als ‘Poort tot de Biesbosch’. Om die reden wil de BIZ meer contact zoeken met de VVV. Tenslotte zien ze kansen voor meer toerisme als bij het centrum van Werkendam een aanlegsteiger komt voor passagiersschepen.