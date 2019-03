Ondernemers protesteren tegen huisvesting arbeidsmigranten op Werkendams bedrijventerrein

Kroegbaas Jan Wouters: de man die draken naar Gorinchem bracht (1967-2019)

18 maart Kroegbaas Jan Wouters (51) van café Old Dutch op de Gorcumse Kortendijk is zondagochtend overleden in het ziekenhuis. Ruim een week eerder werd hij er opgenomen met een bacteriële infectie. Deze kreeg hem als een sluipmoordenaar in zijn greep. ,,Jan heeft gevochten voor wat hij waard is, maar hij heeft dit niet kunnen winnen’’, laat de familie weten. Zaterdag is zijn uitvaart.