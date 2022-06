Omstreden radar Herwijnen opnieuw in tv-programma De Hofbar

Gemeente Altena voert ook actie voor behoud van Hankse boom

De gemeente Altena lijkt er alles aan te doen om de beeldbepalende boom aan het Karekietplantsoen in Hank te redden. Maandagochtend is een grote cirkel grond rond de naaldboom afgegraven en voorzien van houtsnippers. Bewoner Ton Damen is blij dat de gemeente de helpende hand biedt.

13 juni