OM eist 8 jaar cel voor drugscrimineel uit Gorinchem

Installa­tie van diftar-afvalschei­dings­sys­teem in Vijfheeren­lan­den loopt vertraging op

De installatie van het betaalde afvalscheidingssysteem in de gemeente Vijfheerenlanden laat nog even op zicht wachten. Het materiaal dat nodig is om de ondergrondse afvalcontainers van pasjes te voorzien, kan vanwege een grondstoffentekort niet geleverd worden.

8:55