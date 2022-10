Oeps! Lading met purschuim ‘ontploft’ midden op A15, puinhoop en urenlange vertraging op de weg

DE ONTMOETING Davina (35) supt deze herfst met haar plank over de Linge: ‘Zolang er niet te veel wind is, blijft het leuk’

Langs de Zuiderlingedijk tussen Spijk en Gorinchem wandelt de 35-jarige Davina Koudijs met haar enorme supplank in haar handen richting haar grijze Volkswagen Up. Heel klein beginnen de buitjes van vandaag hun opwachting te maken, de spetters vallen in de Linge, waar de Gorcumse Davina net uit is gekomen. Ze heeft gesuppt.

28 september