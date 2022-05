Oekraïnse kunstenares Vika ontvluchtte Kiev met alleen haar hond en doos potloden onder haar arm

Ze wordt nog steeds emotioneel als ze erover praat. Viktoriia (44), door haar vrienden liefkozend Vika genoemd, krijgt een brok in haar keel en tranen in haar ogen als ze over haar vertrek uit de Oekraïnse hoofdstad vertelt. ,,In het begin kun je niet bevatten wat er gebeurt. Het is unreal. Je verwacht gewoon dat het morgen over is, als je weer wakker wordt’’, vertelt ze over de dreiging van de Russische troepen, die op dat moment binnen enkele dagen Kiev binnen kunnen trekken. Haar leven was toen nog zoals de routine van alledag, inclusief de dagelijkse gang naar de supermarkt met volle schappen. Tot de dag dat het angstaanjagende geluid van een Russische raket door merg en been ging. Het projectiel sloeg dicht bij het huis van een vriend in, die het beschadigde pand moest verlaten en daarom tijdelijk bij Vika kon intrekken.