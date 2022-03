Oekraïens stel meldt zich met baby bij politiebureau in Gorinchem: ‘Veilige plek voor ze kunnen regelen’

De politie riep de hulp in van de gemeente Gorinchem, die uiteindelijk met wat telefoontjes een plek voor het stel en hun piepjonge baby kon regelen in Harskamp. ,,Gelukkig konden we een veilige plek voor ze vinden’’, zegt Vince Breevaart van de gemeente Gorinchem. In de stad was op dat moment nog geen opvanglocatie, die is er nu wel.