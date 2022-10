Noodopvang voor zeventig vluchtelingen in Lexmond

In het donker struinen door de rivierna­tuur tijdens de Nacht van de Nacht in Munniken­land

Tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 29 oktober in het Munnikenland bij Slot Loevestein kun je in het donker struinen door de riviernatuur. Onderweg vertelt de Staatsbosbeheer-gids over dieren die hier ’s nachts actief zijn. Wie weet sta je oog in oog met een rode geus of konikpaard.

29 september