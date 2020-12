Nog volop onderzoek naar drugslab Nieuwendijk

Bus van Altena naar Gorinchem op zaterdag geschrapt: ‘Alsof openbaar vervoer ophoudt bij de provincie­grens’

7:07 Het aantal busritten vanuit Altena naar Gorinchem of Dordrecht wordt per januari teruggeschroefd. Op zaterdag is er straks helemaal geen bus meer tussen Altena en Gorinchem. ‘Het gevolg van het feit dat we minder reizigers in onze bussen zien’, stelt vervoerder Arriva. De ChristenUnie in Altena heeft opheldering gevraagd.