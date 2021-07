Nog héél even genieten van webcamnest in de Biesbosch: jonge visarenden vliegen bijna uit

WONEN Jannie en Arnold brachten de ziel terug in hun karakteris­tie­ke huis: ‘We willen hier nooit meer weg’

9 juli In het hof van een oud klooster aan het Rietveld in Arkel staat het huis van Jannie en Arnold de Pijper, genaamd Het Kloosterhof. In dit uit 1950 stammende huis zijn nog veel originele elementen te vinden, tot grote vreugde van het echtpaar.