Nog een week langer schaatsen in Winterdorp van Fien en Teun

Koning Winter strijkt neer in Vakantie­park Molenwaard: wekenlang schaats­pret en warme chocolade­melk

Koning Winter is vrijdagmiddag neergestreken in Ottoland en als het aan hem ligt, blijft hij ook nog wel even. Op Vakantiepark Molenwaard in Ottoland is tot en met 9 januari een Winterdorp met schaatsbaan én koek-en-zopie.

12 november