Nieuwendijkse (50) zonder rijbewijs veroorzaakt ongeluk op A27 bij Raamsdonksveer

Grand-café Duizend Bommen en Granaten opent deuren in Woudrichem

11:48 Horecaondernemers Jop Duyvendak en Patrick de Rade hebben samen in de Woerkumse vesting een nieuwe grand-café geopend. Het zit in het Arsenaal, eigendom van Visserijmuseum. Voorlopig tot eind september, maar het is niet ondenkbaar dat pop-up-restaurant Duizend Bommen en Granaten een blijvertje wordt. Zelfs als de coronacrisis is bezworen.