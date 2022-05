Nieuwe woonwijk Garstkampen gewild bij archeologen én huizenzoekers

Vooralsnog wil de gemeente volstaan met een bouwplan voor maximaal 110 woningen. Dat kan probleemloos gebeuren zonder dat archeologische plekken verstoord worden. Maar Beesdenaren herinneren zich nog heel goed dat er in 2008 een kant-en-klaar bouwplan lag voor zeker vierhonderd woningen in Garstkampen, bleek tijdens een informatiebijeenkomst over de bouwplannen. Zij zijn ervan overtuigd dat er zeker belangstelling voor zou zijn, omdat er al twintig jaar bijna niets is gebouwd in het dorp. Het inwonertal is in die tijd fors teruggelopen, van 3900 naar 3200.