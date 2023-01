Nieuwe energiezuinige, natuurinclusieve, circulaire én klimaatvriendelijke woningen in Herwijnen-Oost

Woningbouw prioriteit

De gemeente West Betuwe laat weten dat woningbouw de komende jaren prioriteit heeft. In totaal worden er tot 2030 ongeveer 2600 woningen gebouwd, verdeeld over de 26 dorpen en stadjes. Om zoveel mogelijk doelgroepen te bedienen is een brede variatie aan woningen gepland. In elke kern is gebouwd, wordt gebouwd of zijn woningen gepland.