Nieuwe elektrische veren pas in zomer van 2023 in de vaart vanwege leveringsproblemen

Even vragen aan Willem de Zwijger College in Hardinx­veld-Giessendam kleurt paars: ‘Kunnen zijn wie je bent is belangrijk’

Het Willem de Zwijger College in Hardinxveld-Giessendam doet vrijdag 9 december voor de derde keer mee aan Paarse Vrijdag. Elk jaar op de tweede vrijdag in december kleuren scholen paars om zo te laten zien dat iedereen mag zijn zoals-ie is. Ook als het gaat om seksuele- en genderdiversiteit. Wilma de Kluijver vertelt.

6 december