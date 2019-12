Nieuwe burgemeester Altena: ‘Ik zie mezelf als spelverdeler, niet als crisismanager’

Wijkagent raakt de tel bijna kwijt: taxibus vervoert 29 in plaats van 7 mensen

13:01 Een wijkagent in Gorinchem stond vrijdagavond wel even raar te kijken toen hij geen voorrang kreeg van een taxibusje. Wat bleek: de chauffeur had hem helemaal niet gezien, omdat er in het busje 22 passagiers teveel zaten.