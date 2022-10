Nieuw bankje op de stadswal in Gorinchem, maar hoe zit het nou met dat oude bankje?

Ineens staat er weer een bankje op de stadswal ter hoogte van de Grote Merwedesluis. Tot grote vreugde van veel inwoners van Gorinchem, want die waren het zitje in augustus ineens kwijt. Het heeft er alle schijn van dat de gemeente de oude bank aan Brielle cadeau heeft gedaan.

Het populaire bankje verdween korte tijd voor het moment dat de gemeente Gorinchem Den Briel een zitje schonk ter nagedachtenis aan de Martelaren van Gorcum. Het is dit jaar namelijk 450 jaar geleden dat een groep katholieke geestelijken in Gorinchem door de Watergeuzen gevangen werden genomen en afgevoerd naar Brielle. Daar werden ze vermoord.

Wandelaars missen zitje

Ronald Verduijn van Wijn- en Proeflokaal La Caponnière probeerde ondertussen te achterhalen waar het bankje was gebleven dat bij hem om de hoek stond. Wandelaars die er regelmatig zitten, kwamen namelijk bij hem vragen waar hun zitje was. En sommigen bekroop na de schenking het gevoel dat hun bankje in Brielle was beland.

Locoburgemeester André Schoon van Brielle en burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem op het cadeau-bankje. Naast haar arm is een W zichtbaar.

,,Nee, dat is niet hetzelfde bankje”, reageerde een gemeentewoordvoerder desgevraagd. De bank was weggehaald omdat de rugleuning stuk was. Gorinchem wilde het zitje niet laten staan omdat te gevaarlijk was om er nog langer op te zitten. ,,Half september komt er een nieuw exemplaar”, zegt de woordvoerder toe.

Maandje later

Weliswaar een maandje later, maar die belofte is ingelost. Opvallend is wel dat de robuuste nieuwkomer geheel blanco is. Alle andere zitjes die langs de stadswallen staan, hebben het jaartal 2019 en de letter W in de rugleuning gegraveerd staan. En op het bankje dat Gorinchem cadeau deed aan Brielle? Daarop staat exact dezelfde W. Het hout heeft bovendien eenzelfde kleur als de bankjes die er al langer staan, in weer en wind.

Een oude bankje ter hoogte van de Zwaanswal: aan de rechterzijde staat W2019.

