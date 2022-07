Niet kijken, maar luisteren naar de zonsondergang bij Biesboschmuseum

Aanvang is vanaf 20.00 uur met een inloop in café Biesonder in Biesbosch Museumeiland in Werkendam. Om 20.30 uur vertelt professioneel verhalenverteller Nico van Lent over de Sint-Elisabethsvloed, waardoor 600 jaar geleden de Biesbosch en de rest van de delta ontstonden. Vervolgens kan een wandeling worden gemaakt in het museum, waarna van 21.40 tot 22.44 uur het zonsondergangconcert plaatsvindt.