Nét opgeknapt elektriciteitshuisje in Arkel vol gekrast met hakenkruizen; politie zoekt dader

Historicus Mulder brengt het Rampjaar tot leven in cartoons: ‘Geschiede­nis met humor en een knipoog’

Het is 1672: buitenlandse legers onder aanvoering van de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV marcheren zomaar ineens de grenzen over. Historicus en striptekenaar Roel Mulder brengt de hoofdrolspelers uit het Rampjaar tot leven in kleurrijke cartoons. ,,We zetten nota bene ons eigen land onder water om die legers te stoppen.’’

11 mei