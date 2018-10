Nepagenten maken duizenden euro's buit van Litouwers in Almkerk

Wel werd intussen een alarm verspreid via Burgernet, waarin mensen uit de verre omtrek gevraagd is om uit te kijken naar de witte Seat Ibiza. Inmiddels is ook het signalement van één van de verdachten duidelijk. Het gaat om een man van ongeveer 47 jaar oud, 1,80 meter lang met een stoppelbaardje en een licht getinte huid. Hij droeg een grijze trui met v-hals, een grijze nette broek en zwarte schoenen. De politie hoopt dat er getuigen zijn die de auto of de verdachte mannen gezien hebben.



Het is niet de eerste keer dat nepagenten misbruik maken van buitenlandse autokopers. In de omgeving van Lingewaal heeft de politie inmiddels posters en flyers verspreid in diverse talen, die waarschuwen voor nepagenten. ,,Als Nederlander zie je meteen dat iemand geen agent is, maar als je hier niet vandaan komt is dat een stuk lastiger”, zegt Uytdehage.