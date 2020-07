Nehad (16): ‘In Hank voel ik me veilig, heel anders dan in Aleppo’

Was dat een grote verandering, van Aleppo naar Hank?

,,Honderd procent anders. Qua omgeving, qua school... Ik kom oorspronkelijk uit Syrië. In 2013 zijn we met naar Turkije gevlucht. Van daaruit zijn we naar Nederland gekomen. Mijn vader is als eerste gegaan en had dit huis in Hank al toegewezen gekregen. Ik ben later met mijn moeder en broertjes gekomen. Ik sprak geen woord Nederlands.’’