Nationaal Park De Biesbosch wordt populairder. Dat merken de ondernemingen in de regio

Gemeente Gorinchem maakt plan voor toekomsti­ge hittegol­ven op aandringen VVD

17:58 De gemeente Gorinchem heeft tot nu toe geen enkele afspraak met regionale partners over de vraag wie wat doet tijdens een hittegolf. Burgemeester en wethouders willen daarom een lokaal hitteplan opstellen. ,,Zo zorgen we ervoor dat de groepen die het meest kwetsbaar zijn voor hitte in elk geval worden bereikt’’, meldt het college.