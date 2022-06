Nacht van de nachtvlinder in De Schaapskooi

Er wordt een overzicht gegeven van vlinders die in onze regio voorkomen, en hoe je ze kunt vinden in de natuur. Tussen 22.00 en 22.30 uur wordt in het veld een lamp aangedaan bij een vanglaken, waarmee je kunt zien welke soorten voorbij komen.

De toegang is gratis. Meer info via C.Gielis1948@kpnmail.nl en natuurcentrum.nl. De Schaapskooi is te vinden aan Overboeicop 15 in Schoonrewoerd.