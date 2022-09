Na twee keer uitstel eindelijk weer nazomerfair in Boven-Hardinxveld

Camera Buiten de Waterpoort moest veilig­heids­ge­voel vergroten, maar nu staat deze uit

Voelen bewoners in de Gorcumse binnenstad zich na de komst van camera’s veilig op het parkeerterrein Buiten de Waterpoort? Het antwoord op die vraag is er nog niet, maar ondertussen staan de camera’s uit. De vergunning is namelijk verlopen.

