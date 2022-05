Na twee jaar gaat Af en Toe-Kunstroute weer van start

Gorcumse Gildenwijk gaat van het gas en daarom liggen nu de straten open

De Gildenwijk in Gorinchem gaat als eerste van het gas af. Duizend huurwoningen in die wijk worden aangesloten op een warmtenet. Met deze omschakeling is een bedrag van zo'n 20 miljoen euro gemoeid. Er gaan niet alleen buizen in de grond, ook woningen moeten worden aangepast.

