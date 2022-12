Na twee coronajaren gooit dit jaar vogelgriep roet in het eten: vogeltentoonstelling Groot-Ammers afgelast

Eindelijk kon vogelvereniging De Edelzanger na drie jaar een tentoonstelling houden in Groot-Ammers. Maar helaas, net op het laatste moment gooit vogelgriep roet in het eten. Bestuurslid Huibert van der Graaf is zeer teleurgesteld.

Na twee coronajaren nu weer vogelgriep. Hoe zuur is dat?

,,Ja we balen natuurlijk enorm. Tot vorige week dachten we nog dat alles dit weekend eindelijk door kon gaan. Ik was al bezig met de voorbereidingen, de vogels waren al ingeschreven. Ik heb mijn best gedaan zoveel mogelijk bekendheid aan onze tentoonstelling te geven, we hadden bijna honderd adverteerders voor onze catalogus.”

,,Maar toen hoorde ik van de uitbraak van vogelgriep in Stolwijk. En zag ik de borden verschijnen met vervoersverbod. En ja, de plaats van onze tentoonstelling valt binnen de 10 kilometer. Dus heb ik onze voorzitter gebeld en we kwamen samen al snel tot de conclusie dat het afgelast moest worden.”

Wat betekent dit voor jullie?

,,Zo'n tentoonstellingsweekend is toch een beetje het visitekaartje van je vereniging. En het is niet niks wat wij bieden. Het is een echt streekgericht evenement, ook mensen van andere verenigingen doen bij ons mee. Dit keer hadden we 276 vogels, dat is echt een grote show. Met vogels in alle categorieën. En dat gaat dan dus niet door. Ook voor onze adverteerders is het jammer. “

,,Wij hebben altijd een hele mooie catalogus, bijna een kunstwerkje. Ooit wonnen we er een prijs mee. In de twee coronajaren hebben we de catalogus toch gedrukt, niet met de uitslagen maar met stukjes historie over de vereniging. Dat doen we dit jaar maar niet.”

Volledig scherm Een keurmeester aan het werk bij een vorige tentoonstelling van De Edelzanger uit Groot-Ammers. Foto De Edelzanger © Privé

Uitwijken naar een andere datum is geen optie?

,,Nee, de kalender van de bond zit helemaal vol. Iedere vereniging heeft eigenlijk een vast moment, in de komende weekenden is het weer rayontentoonstelling of districtshow. In 2022 gaat het niet meer gebeuren voor ons als Edelzanger. En dat doet pijn, want de tentoonstelling is ook een mooi moment om jongeren enthousiast te maken voor het houden van vogels. We waren van plan op vrijdagmorgen schoolklassen uit te nodigen, in de hoop wat meer jongere leden te trekken. We hebben zo’n 45 leden, maar de meerderheid is van seniorenleeftijd. Nieuwe aanwas is dus heel erg welkom.”

