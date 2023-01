Na de zomer pas duidelijkheid over hoogspanningsmasten Molenlanden (en dat vindt het CDA veel te laat)

Meerdere bijeenkomsten

De afgelopen tijd zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met betrokkenen, waaronder ook de gemeente, waarin is gesproken over voorkeuren. Veel van de aanwezigen stelden liever een tracé te zien tussen hoogspanningsstation Crayestein in Dordrecht en de elektriciteitscentrale in Geertruidenberg. Het nadeel van die route is echter dat die door de Biesbosch gaat. Daarom vinden de betrokken gemeenten dat duidelijk in beeld moet worden gebracht wat de mogelijke effecten zijn op de natuur en het landschap.