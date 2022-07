Na baarmoederhalskanker wil Bente weer pijnvrij kunnen sporten, maar dat kost haar 12.000 euro

Ziekenhui­zen Gorinchem en Tiel werken samen aan betere spoedzorg voor ouderen

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en Ziekenhuis Rivierenland in Tiel werken sinds kort samen om de ouderenzorg op de spoedeisende hulp (SEH) te verbeteren. Vooral in de weekenden en buiten kantooruren is er bij de dienstdoende arts nog wel eens behoefte aan de expertise van een externe klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde.

8 juli