Na 47 jaar werken, komt er rust en ruimte voor wethouder Cees Taal: ‘Als ik ga, ga ik te hard’

2450 kilometer asfalt, dat ligt hem in het verschiet. Een tocht van zeven weken, die hem van de pittoreske wegen in zijn woonplaats Leerdam naar het Spaanse pelgrimsoord Santiago de Compostella leidt. Een uitstekende manier om zijn naderende pensioen mee in te luiden. De fiets is immers de enige plek waar hij zijn hoofd écht tot rust kan manen. Leeg trappen, dat is het plan. De balans opmaken.

Is het nodig, zo'n monstertocht om de carrière mee af te sluiten?

,,Het is nodig om het hoofd leeg te maken. En om stil te staan bij waar ik sta, wat ik de afgelopen jaren gedaan heb. Na 47 jaar werken is er opeens ruimte in de agenda. Rust. Niet meer zeven dagen per week werken, moeten of hoeven. Daar kijk ik enorm naar uit. Ook voor mijn gezondheid. Die gaat voor, heb ik de afgelopen jaren gemerkt. In maart 2021 kreeg ik corona, daar heb ik nog steeds last van. Ik loop nu bij een sportarts, want zonder opbouwschema zat er te weinig rem op. Dat is typerend voor me, denk ik. Als ik ga, ga ik te hard.”