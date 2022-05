Motorrijder met spoed naar ziekenhuis na ongeluk, ook traumahelikopter opgeroepen

OVER DE TONG Proeven en proosten bij Dukes Bierfesti­val: ‘Bieren tussen de dieren’

Een bierbrouwerij in een sporthal? Het blijkt een succesformule in Gorinchem. We nippen bij Stadsbrouwerij Dukes in Sporthal de Oosterbliek. ,,Maar van het imago van dat sportcafé moest ik af.’’

11 mei