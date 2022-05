Molenlanden ziet geen reden om verkeersveiligheid rond school Schelluinen te verbeteren

ChristenUnie in Molenlanden maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid rond basisschool Het Tweespan in Schelluinen. Auto’s parkeren er in de smalle straat, kinderen fietsen er tussendoor en mensen met een kinderwagen kunnen er onmogelijk langs. Volgens de gemeente is het echter niet nodig om maatregelen te nemen.

,,Er bereiken ons signalen van omwonenden en ouders dat de verkeerssituatie bij de in- en uitgang regelmatig gevaarlijk is. Dat is meerdere malen gemeld bij de gemeente, politie en school. Maar hier is nooit een reactie op ontvangen”, schreef raadslid Leo Timmer in een brief aan de gemeente. ,,De school heeft gecommuniceerd aan de ouders dat zij niet in de Doornkampstraat mogen parkeren, maar dat wordt volgens omwonenden geregeld genegeerd.”

Quote De bedoeling is dat kinderen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school komen Gemeente Molenlanden

De uitgang bij de Doornkampstraat was er in eerste instantie niet, omdat die grond in particulier bezit was. Als gevolg van de aankoop van de naastgelegen gronden ontstond de mogelijkheid om het schoolplein aan de kant van de Doornkampstraat te ontsluiten. Daartegen bleek niemand bezwaar te hebben.

De ChristenUnie vindt de situatie echter ongewenst, omdat hierdoor onveilige situaties ontstaan voor weggebruikers en omwonenden.

Geen maatregelen

Maar volgens de gemeente Molenlanden vallen de problemen allemaal wel mee. ,,De bedoeling is dat kinderen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school komen”, schrijft het college van burgemeester en wethouders in zijn antwoord. ,,Ouders die auto-afhankelijk zijn, zijn door de schoolleiding verzocht via de kiss-and-rideplek de kinderen naar school te brengen. Navraag heeft echter opgeleverd dat er geen klachten en zorgen bekend zijn bij de schoolleiding. Ook leerkrachten zijn bij de start en sluiting van de schooldag alert.”

Om die reden ziet de gemeente geen reden om aanvullende maatregelen te nemen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.