Molenlanden zet streep door ceremonies met hallucinogeen middel ayahuasca

Jellinek: ‘Verbieden werkt illegaal gebruik in de hand’

Verslavingsinstituut Jellinek zet vraagtekens bij het besluit van gemeenten als Molenlanden, om vergunningen voor sessies met het middel ayahuasca in te trekken. Op meerdere plekken wordt opgetreden tegen healingcentra, naar aanleiding van sterfgeval in Eersel. Een 31-jarige man zou zijn overleden na gebruik van ayahuasca of een andere exotische middel. ,,De oorzaak staat allerminst vast. Maar je ziet wel dat gemeenten nu plots denken: ‘we moeten iets doen’,’’ zegt Tom Bart van Jellinek. Volgens hem is er in Nederland sprake van een ‘ongereguleerde markt’ voor ayahuasca. Centra als De Zilverboom kregen in het verleden ‘gewoon’ een vergunning, terwijl het hallucinerende drankje bij wet verboden is. ,,Er is alleen nooit op gehandhaafd.’’ Dat de exacte wettelijke status pas onlangs duidelijk werd - zoals de gemeente Molenlanden beweert - spreekt Bart tegen. ,,In het verleden was daar even twijfel over. De werkzame stof DMT was verboden, maar dat betekende niet automatisch dat ook de plant waar deze in zit verboden was. Inmiddels is daar geen onduidelijkheid meer over.’’ Er zijn volgens Jellinek geen aanwijzingen dat ayahuasca verslavend is, maar het instituut waarschuwt wel voor de combinatie van het drankje met andere middelen en medicijnen. ,,Als er zorgvuldig mee wordt omgegaan, is het geen groot probleem. Wij zijn daarom geen voorstander van verbieden. Dat werkt gebruik in de illegaliteit enkel in de hand. Dan liever reguleren, en ervoor zorgen dat bij centra een kwaliteitsstandaard geldt.’’