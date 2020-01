‘Molenlanden, spreek je uit tegen lozing van PFOA en GenX in de Lek’

Met een door inmiddels 3200 mensen ondertekende handtekeningenlijst werd eind vorig jaar actie gevoerd tegen indirecte vervuiling van de rivier de Lek met de mogelijk kankerverwekkende stoffen PFOA en GenX. De drie initiatiefnemers pleiten voor strengere provinciale regels als het gaat om het indirect lozen van van de stoffen op de rivier.

Vorige maand ondersteunde de voltallige gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard die oproep, door een brief te sturen aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie. In die brandbrief vraagt de raad om de vergunningen aan bedrijven die dergelijke PFAS (een verzamelnaam voor chemische stoffen, red.) mogen lozen onmiddellijk in te trekken.

KoreNet

Eén van de bedrijven die zo’n verbod opgelegd zou moeten krijgen, is volgens de VVD in Krimpenerwaard KoreNet in Groot-Ammers. KoreNet heeft een vergunning voor het lozen van water met een kleine hoeveelheid GenX en PFOA. Dat gaat via het riool en komt na de waterzuiveringsinstallatie in de rivier.

Quote Liever krijgen we die stoffen natuurlijk helemaal niet Arie Korevaar

Eerder legde KoreNet al uit dat het die stoffen tegen wil en dank moet lozen, omdat ze nu eenmaal overal op zitten en ook in de grond veelvuldig voorkomen. Het lozen gebeurt onder een vergunning en onder strikte voorwaarden. ,,Liever krijgen we die stoffen natuurlijk helemaal niet’’, zei directeur Arie Korevaar van KoreNet in augustus vorig jaar in een interview.

,,Wij zijn een afvalverwerker, dus afval uit de hele regio komt hier binnen. En ook dáár zit het in en op. Dan heb ik het niet eens over chemisch afval, maar hout, puin en groenafval. Het is neergedaald via wind en regen in de afgelopen jaren, dus ook op het afval dat bij ons wordt gebracht.’’

Chemours