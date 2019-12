Mol in Noordwaard verrast boswachter: ‘Ik heb er nog nooit één zien zwemmen’

Dronken feestgan­gers zorgen voor extra drukte op spoedeisen­de hulp Beatrixzie­ken­huis

18:23 De Spoedeisende Hulp van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem heeft het het voorbije weekeinde drukker gehad dan gewoonlijk door feestgangers die teveel gedronken hadden. Tijdens een feest in de Evenementenhal Gorinchem zijn er meerdere mensen afgevoerd per ambulance omdat ze door overmatig alcoholgebruik onwel waren geworden.