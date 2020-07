Mogelijk meer cameratoezicht bij stations in Altena

Het CDA ziet het cameratoezicht graag komen op de busstations Kromme Nol, bushalte Hank, Tol Oost en bushalte Nieuwendijk. Sinds eind 2015 is er bij transferium De Tol al cameratoezicht. Daarover werd al sinds 2007 gesproken en het CDA in de toenmalige gemeente hamerde keer op keer op het cameratoezicht op het station, waar veel scholieren dagelijks gebruik van maken. ,,In één jaar tijd werd toen 55 keer aangifte gedaan van een gestolen fiets en 164 keer vanwege een auto-inbraak’’, aldus CDA’er Otto van Breugel.

Veiligheid

In maart 2016 kwam dat toezicht er uiteindelijk en volgens Van Breugel is het aantal incidenten sindsdien aanzienlijk gedaald. ,,Het aantal vernielingen is beduidend afgenomen. Datzelfde geldt voor het aantal fietsendiefstallen en autokraken. Toch krijgen we nog altijd veel signalen over beschadigde en gestolen fietsen. Veel inwoners van Altena vragen om cameratoezicht. Naast een preventieve werking biedt het reizigers ook een gevoel van veiligheid als ze het openbaar vervoer nemen, met name in de avonden en de donkere winterperiode.’’