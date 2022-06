Misschien toch Zomerfeest op de Varkenmarkt: ‘Als we iets doen, heeft het evenement een ander karakter’

De organisatoren van Feestweek Varkenmarkt en de gemeente Gorinchem gaan toch nog bekijken of het meerdaagse evenement in augustus alsnog kan doorgaan. Eerder vandaag hadden de partijen al een gesprek, voor komende woensdag staat een tweede gepland.

Marco Uijterlinde en Esther Bergman trokken afgelopen donderdag vrij plotseling de stekker uit de evenement. Het grote pijnpunt is dat de gemeente niet wil dat er na afloop van de optredens buiten op de Varkenmarkt alcohol wordt doorgeschonken. Reden hiervoor is dat de politie te maken heeft met capaciteitsproblemen en er bij incidenten na afloop van de feestavonden geen agenten zijn om in te grijpen.

Wel mogen de bezoekers nog even doorhalen in de reguliere horecagelegenheden. De kroegen ’t Gelagh en ’t Uyltje zitten dan al snel vol, terwijl de overige 2500 mensen noodgedwongen moeten afdruipen. Dat kost een groot deel van de omzet, stelden Uijterlinde en Bergman donderdag en ze besloten een streep door Feestweek Varkenmarkt te zetten, de artiesten te annuleren en kondigden aan de al verkochte kaarten weer terug in te nemen en de overgemaakte betalingen terug te storten.

Onrust

Er brak onder festivalbezoekers echter direct onrust uit in de Arkelstad en ook in de gemeenteraadsvergadering van die avond ging het er uitgebreid over. Burgemeester Reinie Melissant beloofde zo snel mogelijk contact met de organisatie van de Varkenmarktfeesten op te nemen om met elkaar om de tafel te gaan. Dat gesprek was maandagmiddag.

Hoewel Uijterlinde vooraf aangaf dat het meerdaagse evenement sowieso was afgelast, klinkt hij nu iets positiever. ,,We gaan kijken wat binnen de kaders nog mogelijk is. Als we besluiten toch íets te organiseren, dan zal dat echt een heel ander karakter krijgen. Daarover gaan we nadenken”, zegt de organisator van zomerfeest Varkenmarkt.

