Miralda is krulkapster en héél veel krullenbollen willen een afspraak: ‘Mijn hart breekt als ik nee moet zeggen’

De belangstelling is zo groot dat Miralda bij haar kapsalon Triple C Hairlounge een klantenstop in heeft moeten stellen. In ieder geval tot september. Miralda: ,,De markt hiervoor is enorm. Ik doe helemaal niks aan reclame, maar de mensen blijven bellen. Soms meerdere keren. Dan breekt mijn hart dat ik nee moet zeggen, maar ik moet zelf ook overeind blijven. En ik wil kwaliteit blijven leveren. Ik wil niet hap-snap staan werken en mensen dan zo weer weg sturen. Ik ben een perfectionist. Wie hier komt voor een krullenbehandeling, is vaak wel 2,5 uur bezig.”