Minder WW-uitkeringen in regio Gorinchem

De arbeidsdeelname van 55-plussers is in de laatste 15 jaar veel sterker gestegen dan voor andere leeftijdsgroepen. De laatste meting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat zien dat in 2021 bijna 8 op de 10 van de 55- tot 60-jarigen betaald werk hadden. In 2006 waren dit er 6 op de 10. De meest opvallende stijging vond plaats onder de groep 60-65 jarigen: ruim 5 op de 10 zijn momenteel aan het werk. Begin 2000 waren dit er 2 op de 10.

Desondanks staat er nog een aanzienlijke groep 55-plussers aan de kant in de arbeidsmarktregio Gorinchem. Wanneer een 55-plusser zijn baan verliest, heeft hij meer moeite met het vinden van een nieuwe baan. Een grote groep 55-plussers in de WW had een administratieve baan of deed productiewerk, maar de kans op zo’n baan is op dit moment klein. Breder zoeken naar een baan of omscholen naar een kansrijker beroep kan volgens de uitkeringsinstantie een oplossing zijn.