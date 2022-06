Middelbare school zonder lesrooster, leerdoelen of docenten: ‘Leg de autonomie bij het kind’

Inspectie: Middelbare school voldoet niet aan de wet, geaardheid leerlingen werd aan ouders verteld

De reformatorische middelbare school Gomarus in Gorinchem voldoet niet aan de wettelijke plicht om met name lhbti+-leerlingen een veilige omgeving te bieden. Dat concludeert althans de Onderwijsinspectie. Het rapport waarin dat staat, is nog niet gepubliceerd, de Gomarus spande een kort geding aan om het te laten aanpassen.

