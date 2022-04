Michiel van Zanten: ‘De man die de regionale zaalvoetbalcompetitie uit het slop trok’

,,Ik deed zelf al mee in het team, maar in 2016 leek het toernooi ten dode opgeschreven. Er was nog maar één bestuurslid over. Toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken en hebben we een doorstart kunnen maken. Het leuke is dat sommige jeugdteams van toen nu meedraaien in de seniorencompetitie. We hebben ze dus letterlijk zien opgroeien. Dat is hartstikke leuk”, zegt de kersverse decorandus, die maandagavond al te horen kreeg dat hij een lintje zou krijgen. Met een oude brandweerauto overviel burgemeester Reinie Melissant de zes gelukkigen een voor een. ,,Ik wist niet wat me overkwam. Ik had absoluut niet gedacht dat ik een lintje zou krijgen. Ik doe dit omdat ik het leuk vind en bovendien had ik nooit verwacht dat zo'n jong iemand een lintje zou krijgen.”