Meteren groeit harder dan Maurik, Kesteren en Tiel

Overleden Kees Mourik (85) van bouwbe­drijf uit Groot-Am­mers laat bloeiend familiebe­drijf achter

Kees Mourik die het fundament legde voor de enorme groei van bouwbedrijf Mourik uit Groot-Ammers is op 85-jarige leeftijd overleden. In 2013 droeg hij de leiding over aan zijn zoon Kees Jan, maar ook daarna bleef hij op de achtergrond actief als adviseur.

26 januari