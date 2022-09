Metamorfose gemeentehuis West Betuwe loopt nog op rolletjes: ‘Er zijn nog geen tegenvallers te melden’

,,Er zijn nog geen tegenvallers te melden”, zegt wethouder Jan de Geus. ,,Niet qua kosten en niet qua tijdstip van oplevering.” En dat is best opmerkelijk te noemen in een tijd waarin bouwkosten scherp oplopen.

De Geus gaat er nog steeds vanuit dat het vergrote en ingrijpend verbouwde gemeentehuis voor de fusiegemeente in april 2023 opgeleverd wordt en het afgesproken budget van 13,2 miljoen euro niet overschreden.

De gemeenteraad ziet daar ook scherp op toe, want bij de vorming van de gemeente West Betuwe hebben alle raadsfracties de kiezers beloofd dat het nieuwe gemeentehuis ‘geen duur gemeentekasteel zoals in Maurik’ wordt. Want dat was een schrikbeeld voor de partijen. Het gemeentehuis wordt wel duurzaam en energieneutraal.

De Geus gaat er vanuit dat alle ambtenaren, maar ook de gemeentelijke politiek, zeker voor de zomer van 2023 helemaal op hun plek zitten in het vernieuwde gemeentehuis. Raadsvergaderingen zijn dan ook in beeld live te volgen.

Oude gemeentehuizen

Het voormalige gemeentehuis in Asperen is verkocht. De koper van de monumentale bestuursvilla is van plan om in het aangebouwde, moderne gedeelte, woningen voor starters en senioren te realiseren. De witte villa zelf blijft behouden.

Het derde vroegere gemeentehuis, kasteel Neerijnen, staat grotendeels leeg, maar de gemeente betaalt nog een paar jaar huur aan eigenaar Geldersch Landschap. Tenzij er eerder al een nieuwe huurder wordt gevonden.

Burgemeester Servaas Stoop: ,,Er is al eerder onderzocht of dat kasteel geschikt te maken is voor tijdelijke bewoning, eventueel ook voor vluchtelingen. Maar daar is het niet geschikt voor. Te weinig sanitair en te hoge ruimtes.”

