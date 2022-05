Met ribbelranden en exra fileborden wordt A15 iets veiliger

Nieuwe woonwijk Garstkam­pen gewild bij archeolo­gen én huizenzoe­kers

Als West Betuwe meer dan 110 woningen wil bouwen in Garstkampen in Beesd, is het onvermijdelijk dat archeologische resten in het gebied onderzocht en opgegraven worden. Dat leidt niet alleen tot meer kosten, maar ook tot meer tijd voordat de huizen er zijn gerealiseerd.

