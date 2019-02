Met je auto dwars door Fort Altena na verbreding A27

Rector Lyceum Oudehoven verwacht dat bijna iedereen slaagt

10:42 Lyceum Oudehoven in Gorinchem verwacht dat aan het einde van dit schooljaar 96 procent van de havisten slaagt en 98 procent van de vwo'ers. Die prognose staat in schril contrast met de cijfers van een aantal jaren geleden. In 2015 waren de slagingspercentages 86 op de havo 83 op het vwo.